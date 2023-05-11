الخالدي والحمايدة نسايب .. المصري طلب والطراونة أجاب

وطنا اليوم:توجهت جاهة كريمة من آل الخالدي (الحمارشة / بني خالد) وأنسبائهم وأصدقائهم من جميع عشائر الوطن، إلى آل الزيديين (الحمايدة / بني حميدة) لطلب يد كريمتهم الآنسة لينا ابنة المرحوم أحمد عودة الزيديين الحمايدة، لابنهم محمد ابن المرحوم الحاج لطفي عيسى الخالدي.

وتحدث باسم الجاهة نيابة عن آل الخالدي / بني خالد الكرام، دولة السيد طاهر المصري، مشيراً إلى فضل الزواج في ارساء لبنات المجتمع الأردني المتماسك، وأهمية المصاهرة الطيبة بين عشائر الوطن في توطيد أواصر المحبة والمودة. وأجاب نيابة عن ذوي العروس الكرام من الزيديين من بني حميدة عطوفة رئيس مجلس النواب الأسبق المهندس عاطف الطراونة، الذي أكد على أهمية هذا النسب بين عشيرتين كريمتين من عشائر الوطن المعطاء في تعزيز اللحمة وتعضيد وشائج القربى، وأهمية الزواج في استقرار ورفعة أبناء وبنات الأردن الحبيب.

وعقب الجاهة، تبادل الأهل والأحبة من العشيرتين الكريمتين وأصدقائهم من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وجميع الحضور من الذوات الكرام، التهاني بمناسبة هذا النسب الطيب، الذي شهده ديوان أبناء الكرك في العاصمة عمّان يوم الجمعة الموافق 5/5/2023.