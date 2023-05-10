البطولة المدرسية الثالثة للشطرنج تنطلق عبر الانترنت في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

وطنا اليوم- انطلقت في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات البطولة المدرسية الثالثة للشطرنج عبر الانترنت، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وبدأت منافسات بطولة المرحلة الثانوية طلاب وطالبات يومي الأربعاء والخميس القادمين، والمرحلة الأساسية العليا طلاب وطالبات يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما تقام منافسات بطولة المرحلة الأساسية الدنيا طلاب وطالبات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة التي تقام عبر الإنترنت على جهاز تابلت، فيما سيحصل كل مشارك على ميدالية.

وكان قد تأهل لهذه البطولة :

ثانوي طلاب: محمد سامي الحاج / الزرقاء الأولى – سيف اديب الرجبي/ عمان – حسني ماهر جمعة/ الجامعة – بشار سامر لطايفة/ بني كنانة – عز الدين امجد المعاقبة/ الكرك – محمد صلاح الدين الصلاحات / الزرقاء الأولى- احمد رافع علاونة / اربد- موسى عز الدين صالح/ عمان.

ثانوي طالبات: نور اشرف عياصرة/ الجامعة – جود اشرف عياصرة/ الجامعة – جنى ياسر حمدان/ الجامعة – رؤى خالد الخانجي / الجامعة – ديما عادل العمري / بني عبيد – ريتاج حسن الاغوات / الزرقاء الأولى – ريماس محمد البديرات/ القصر – قبس احمد المرموري/ السلط.

أساسي عليا طلاب: حيدر فادي الربابعة/ اربد – وسام خالد ابو جاد/ الجامعة – انس رافت خويرة/ عمان- عماد عصام المساعدة/ الكرك – احمد اياد ربابعة / الكورة – بهاء الدين اكرم احمد/ الزرقاء الاولى – محجمد حسين معادات/ السلط – ركان ولاء الدسة / وادي السير.

أساسي عليا طالبات: ايمان خليل صوان/ عمان – ربى ابراهيم القضاه/ الجامعة – مايا حسام ايراني / عمان – ميرا عادل العمري / بني عبيد – سارة معتز العوران / العقبة – تالا اياد مرعي/ الجامعة – لين احمد طوالبة / المفرق – ريم حسن الدهامشة/ الجامعة.

أساسي دنيا طلاب: احمد حسين المعادات/ السلط – البشر باسم الربابعة/ الكورة – غيث محمد بني عايش/ الرمثا – كرم عيسى عجيلات/ الجامعة – مأمون محمد الاخرس/ الجامعة – قصي محمد البديرات/ الكرك- خالد محمد صيام/ الجامعة – محمد خلدون السريحين/ الجامعة.

أساسي دنيا طالبات: جود محمد احمد/ ماركا – جيدا خالد صلاح/ الجامعة – تاليا خالد صلاح/ الجامعة – دينار عامر المومني/ الجامعة – سيرينا حسام ايراني/ عمان – رؤيا امجد المعاقبة – القصر – تالا اهاب مزيان / الزرقاء الاولى – تالا ماجد الثلاثيني/ الجامعة.