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بعد صفقة كريستيانو .. ميسي بالدوري السعودي

منذ 3 ثواني
بعد صفقة كريستيانو .. ميسي بالدوري السعودي

وطنا اليوم:سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة “استثنائية وضخمة”، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، “صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل”. وأفاد ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي لفرانس برس في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 حزيران المقبل.
وذكر برنامج “El Chiringuito” الإسباني ، أن ليونيل ميسي منح موافقته لـ الهلال على اللعب له الموسم القادم عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ولم تُضف أي تفاصيل خاصة بمدة العقد أو الراتب لكن الكثير من المصادر رجحت أن عرض الزعيم وصل إلى 300-450 مليون يورو سنويًا.
وأضافت: أن ميسي لن يصل الرياض لوحده، بل معه صديقه سيرجيو بوسكيتس، عقب نهاية عقده مع برشلونة، مشيرة إلى أن نجم الوسط الإسباني سيوقع عقداً يمتد لعامين مع الهلال


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