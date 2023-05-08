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مفاجأة .. ميسي و بوسكيتس إلى نادي الهلال السعودي

منذ ساعة واحدة
مفاجأة .. ميسي و بوسكيتس إلى نادي الهلال السعودي

وطنا اليوم:تضاربت الأنباء حول وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى اتفاق للانتقال لصفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، الصيف المقبل.
وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع فريق باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وأصبح رحيله مسألة وقت ليس أكثر، في ظل دخول الأرجنتيني في أزمة مع الفريق الفرنسي.
فقد أفاد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، بأن ميسي، وافق بالفعل على عرض الهلال السعودي.
وأضاف: “سيقبل بوسكيتس أيضا عرضا لمدة موسمين من الهلال، كما أن جوردي ألبا، سينضم لهما إذا توصل لاتفاق بإنهاء عقده مع برشلونة”.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي نفى فيه مقربون من ميسي، لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، وجود أي اتفاق حتى الآن بين اللاعب، وأي ناد عربي.
وأشارت إلى أنه لا يوجد شيء على الإطلاق مع الأندية العربية، وميسي لن يتخذ قراره الآن، لكنه ينتظر انتهاء الدوري الفرنسي أولا الشهر المقبل.


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