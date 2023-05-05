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الحنيطي طلب لنجل رئيس الاركان وخير الدين هاكوز اعطى

منذ 3 ساعات
الحنيطي طلب لنجل رئيس الاركان وخير الدين هاكوز اعطى

 

 

وطنا اليوم – توجهت جاهة من عشيرة الحنيطي إلى مضارب عشيرة غبش الجمعة، لطلب يد كريمتهم فرح غبش، لأبنهم محمد نجل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

وترأس الجاهة عم رئيس هيئة الأركان الشيخ علي حامد الحنيطي، والذي طلب باسم الجاهة، وكان على رأس المستقبلين الباشا خير الدين هاكوز والذي رد على طلب الجاهة بالإيجاب.

وحضر الجاهة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء الأسبق والعين سمير الرفاعي، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وجمع من شيوخ ووجهاء العشائر، ولفيف من الأهل والاحبة والأصدقاء.


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