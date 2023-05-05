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خلف النوايسه يعمل بصمت شعاره الله الوطن الملك

منذ 3 ساعات
خلف النوايسه يعمل بصمت شعاره الله الوطن الملك

وطنا اليوم/ تجدد وطنا اليوم بين الحين والاخر الحديث عن شخصيات وطنية لها بصمات وتعمل بصمت لا تريد ثناء ولا شكورا على ما تقدم من واجب تجاه الوطن وابنائه،

لفت انتباهنا نشاطه في  ازمة كورونا عندما تبرع بسخاء

متناسيا حسابات الربح والخسارة ليكون الوطن هو القبلة التي تؤي اليها افئدة المخلصين وهنا لن نتحدث عن الايادي البيضاء في دعمه الاسر العفيفة .

اخيرا لعب دورا دبلوماسيا بارزا وعمل من وراء ستار ليدعم حضورا اردنيا في المحفل العربي وقام بهندسة عضوية الاردن ليحتل منصب نائب رئيس اتحاد البرلمان العربي عندما استقبل في منزله وفدا برلمانيا مصريا وتم عقد الصفقة الرابحة واحتل الاردن موقع نائب رئيس الاتحاد.

مثل هؤلاء الرجال ترفع لهم القبعة احتراما وتقديرا ولكم من موقع وطزا اليوم كل الاحترام واتلقدير


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