بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي لنظيره الروسي: التصدي لعمليات تهريب المخدرات أولوية

منذ ساعتين
الصفدي لنظيره الروسي: التصدي لعمليات تهريب المخدرات أولوية

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلاله معه نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سوريا.
وأكد الصفدي، خلال الاتصال، أهمية المسار العربي الذي أطلقه الاجتماع للعمل على حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق المبادرة الأردنية والمبادرة السعودية والجهود العربية الأخرى، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
وشدد الصفدي على أن الحل السياسي الذي يستهدفه المسار العربي يجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ودورها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلص سوريا من الإرهاب، وينهي تواجد الميليشيات والجماعات المسلحة، ويفضي إلى خروج القوات الأجنبية منها، ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين.
كما أكد الصفدي أهمية استمرار فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل محتاجيها في سوريا، ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي توفر أيضا آليات لإطلاق مشاريع التعافي المبكر وتثبيت الاستقرار.
وشدد الصفدي على أن التصدي لعمليات تهريب المخدرات أولوية، وعلى أهمية اتخاذ خطوات عملية فاعلة لمحاربتها وفق بيان عمان المشترك للدول التي شاركت في اجتماع عمان التشاوري.
وأكد الصفدي أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتنفيذ كل توافقات البيان المشترك الذي أصدره الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية.
وأكد الصفدي أهمية التعاون مع روسيا ودورها الرئيس في جهود حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها على سوريا وعلى المنطقة.
من جانبه، رحب لافروف باجتماع عمان التشاوري ومخرجاته، وأكد أن روسيا تدعم التحرك العربي الذي أطلقه الاجتماع للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية ويعالج كل تداعياتها


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

تنشيط السياحة: حملة تسويقية مكثفة انطلاقا من دبي

14:17

إيران تحتجز ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

14:07

%14 نسبة الزيادة بالسفن الراسية في العقبة

13:54

تشغيل تجريبي للجيل الخامس بمناطق في الأردن

13:01

8 ملايين دينار لتحديث الأجهزة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة

12:42

مصرع 9 أشخاص أغلبهم تلاميذ جراء عملية إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد

12:22

قريبا.. أي شخص بالعالم يستطيع زيارة البترا افتراضيا

12:17

هجوم مسلح يستهدف الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

12:06

الصحة: 2322 حالة عقر بسبب الكلاب الضالة منذ بداية العام الحالي

11:42

نبات زينة يتسبب بحالة تسمم لطفل أردني ويدخله المستشفى

11:35

أردوغان: بدأنا في إنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت

11:26

أردنيون يشكون ارتفاعات كبيرة على فواتير الكهرباء لشهر نيسان

وفيات

وفيات الأربعاء 3-5-2023د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهاتوفيات الثلاثاء 2-5-2023وفيات الاثنين 1-5-2023الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة الله