الإعلان عن تفاصيل رالي الأردن للسيارات

وطنا اليوم:أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن تفاصيل رالي الأردن 2023 (الجولة الثالثة من بطولةالشرق الأوسط للراليات)، التي تقام منافساته في الفترة من 18 إلى 20 أيار المقبل في منطقة البحر الميت، ويقام بدعم من شركة زين الأردن وشركة ماونتن ديو ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر، وهلا وبلس اف ام.

وتضع اللجنة المنظمة والعاملة في رالي الأردن للشرق الأوسط اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاق الرالي الذي يعد واحداً من أعرق الراليات في المنطقة، ويقام في البحر الميت وتعد مراحله من المراحل الشاقة والأكثر تحدياً في بطولة الشرق الأوسط للراليات، كما أنه يساهم في دعم الحركة السياحية من خلال المراحل التي تمر بأماكن أثرية ذات طابع تاريخي وديني