تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:تجري وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحد، تحويلات مرورية لاستكمال أعمال المسرب الأيسر المتجه من العقبة باتجاه عمّان (نزول النقب)، لمشروع إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية “الأكثر تضررا” من الطريق الصحراوي للمنطقة الواقعة من رأس النقب إلى الحميمة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه سيتم اعتبارًا من صباح الأحد، إجراء تحويلات في اتجاه السير القادم من العقبة باتجاه عمّان إلى المسرب الأيمن من منطقة دبة حانوت إلى الحميمة إلى يمين الطريق المنفذ حديثا، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.

وأكدت، أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في إدارة الدوريات الخارجية.

وتأتي التحويلات بعد انتهاء أعمال المسرب الأيمن المتجه من عمّان إلى العقبة للمشروع، حيث جرى تقسيم العمل في المشروع إلى جزئيين؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق والتسهيل على سالكي الطريق واستكمال الأعمال بالسرعة الممكنة.

وبلغت نسبة الإنجاز في الجزء الأول نحو 50% والجزء الثاني نحو 65%، حيث تشمل الأعمال خلع الطبقات الإسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا إلى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الإسفلتية.