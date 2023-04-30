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العمرو طلب والصرايرة اعطى … فيديو وصور لجاهة العمرو على الصرايرة

منذ ساعتين
العمرو طلب والصرايرة اعطى … فيديو وصور لجاهة العمرو على الصرايرة

وطنا اليوم – توجهت عصر اليوم السبت جاهة كريمة من قبيلة العمرو ضمت عدد من الشيوخ والوجهاء والشخصيات الكريمة من الأقارب و الأصدقاء والانسباء إلى ال العمرو لديوان عشيرة الصرايرة لطلب يد صاحبة الصون والعفاف الدكتورة شذى كريمة السيد خازر محمد الصرايرة لابنهم الدكتور جعفر نجل الشيخ سالم عبدالحافظ العمرو ( ابن هادي ) .
وكان في استقبال الجاهة الكريمة جمع غفير من شيوخ وشخصيات ووجهاء آل الصرايرة واشاد النائب الاسبق محمد العمرو بعشيرة الصرايرة ودورهم في بناء الوطن وشكرهم على حسن الاستقبال طالبا يد أبنتهم للدكتور جعفر العمرو فيما رد الشيخ خازر الصرايرة على طلب الجاهة و عبر في كلمته عن العلاقة الأخوية ومزايا المصاهرة في الإسلام معبرا عن عمق الصلة والثقة بين الطرفين وقرا الجميع الفاتحة بنية القبول والإيجاب.

مبارك و جعل الله الأفراح عامرة في دياركم

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