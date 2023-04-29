الصحفي شادي سمحان ينضم للمدني الديمقراطي

وطنا اليوم-اعلن الصحفي شادي سمحان ناشر موقع عمان جو الاخباري انضمامه اخيرا للحياة الحزبية.

سمحان قال ان اختياره للحزب المدني الدمقراطي كان عن قناعه بعد الايمان بالمبادئ و بخارطة طريق الحزب.

و اكد انه وجد مشروعا حقيقيا لبناء حزب يتماشى مع رؤية سيد البلاد في مشاركة الشباب في العمل السياسي والحياة الحزبية.

اعلان سمحان كان بعد عدة لقاءات جمعته مع النائب السابق قيس زيادين والنائب السابق عدنان السواعير حيث اكد ان قراره جاء سياسيا ولاقتناعه بالمشروع ومبادئ الحزب.

ويذكر ان الحزب المدني الديمقراطي الأردني، تحت التأسيس، اختار لجنته التنسيقية المؤقتة المكونة من النواب السابقين عدنان السواعير وقيس زيادين وسمير عويس وعامر البشير والوزيرة السابقة لينا شبيب اضافه الى أسماء شبابية بارزة.