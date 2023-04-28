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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطراونة

منذ 4 ساعات
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطراونة

وطنا اليوم:نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الطراونة بوفاة الشاب محمد الطراونة، ابن النائب السابق مصلح الطراونة.
وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي مع النائب السابق مصلح الطراونة، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمد ابنه بواسع رحمته.
بدوره شكر النائب السابق مصلح الطراونة جلالة الملك على هذه اللفتة الكريمة باسمه واسم عشائر الطراونة، مؤكدا أنه مصاب الجميع


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