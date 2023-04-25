حوامدة: محاولات يائسة للتشويش على فريق الوحدات

وطنا اليوم:أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات الدكتور بشار حوامدة أن الأخبار التي يتم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية ما هي إلا ضرب من الخيال، ومحاولة يائسة لإفشال مسيرة فريق الكرة الذي يمضي على الطريق الصحيح في العمل الذي تم انتهاجه من البداية.

وبين حوامدة في معرض حديثه أن هنالك محاولات للتشويش على منظومة فريق الكرة بأي شكل من الأشكال، من خلال بث أخبار مغرضة تستهدف المدير الفني واللاعبين في الوقت الذي تنتشر به في ظل عدم التحري من دقتها وهو الامر الذي يتطلب من جماهير ومحبي الوحدات أن يعو جيداً بأن عمل الهيئة الإدارية في المرحلة الحالية انطلق بشعار “السرية التامة”، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه سيصار إلى الإعلان الرسمي عن التعاقدات مع اللاعبين بعد استلام التقرير الفني الكامل من قبل المدير الفني البوسني داركو في الوقت المناسب.

وشدد حوامدة على نقطة غاية في الأهمية وهي وجود سقف محدد للاعبين المحليين، لم ولن يتخطاها مجلس الإدارة ضمن نهجه الحالي والمتواصل لإيقاف الهدر المالي وزيادة المديونية، معرجاً في الوقت ذاته على اتباع المجلس لسياسة أخرى حول اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب من خلال إخضاعهم للفحص الفني والطبي قبل التوقيع وتجريبهم في عدد من المباريات الودية بالإضافة لبطولة الدرع والتي ستشهد أيضاً إفساح المجال وإعطاء الفرصة للاعبين الشباب من أجل إثبات حضورهم وتأكيد أحقيتهم في المشاركة بصفوف فريق الوحدات الأول بالكرة