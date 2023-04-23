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خطوبة كريمة العميد الطبيب محمد الرواشدة على نجل القاضي غالب الرواشدة

23 أبريل 2023
خطوبة كريمة العميد الطبيب محمد الرواشدة على نجل القاضي غالب الرواشدة

 

قال تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).

وسط اجواء من الفرح والمحبة الغامرة توجهت جاهة كريمة مساء أمس السبت ضمت عددا من أصحاب المعالي والسعادة والشيوخ والوجهاء والأقارب والأهل والأحبة إلى ديوان عشيرة الرواشدة ” محافظة الطفيلة ” لطلب يد كريمة العميد الطبيب محمد الرواشدة إلى إبنهم المهندس نضال نجل القاضي غالب الرواشدة حيث كان في إستقبال الجاهة وجهاء وشيوخ وابناء عشيرة آل الرواشدة وعدد من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة ولفيف من الأهل والاحبة والأصدقاء .

وترأس الجاهة معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الذي أشار أن كافة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية جاءت لتؤكد أن للزواج دورا مهما في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية عبر الأجيال المختلفة وهو مقدمة لتعميق أواصر الإخاء والمحبة والمودة من خلال الارتباط بالزواج وعلاقة النسب والمصاهرة باعتبارها المدماك الأساس في تحصين المجتمع والمفتاح القويم لبناء مجتمع قوي متماسك تسودة قيم الخير والتكافل والتعاضد الاجتماعي التي هي ديدن أبناء المجتمع الأردني الواحد التي أرادهاجلالةالملك المفدى ، وتقدم الحنيفات بطلب يدالآنسة” دانيا”
من الوجيه الشيخ ” إبراهيم الرواشدة” الذي تفضل بالقبول واجابة طلب معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والجاهة الكريمة .

” الف الف مبروووك “


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