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الخصاونة “إستُهلك” والبحث جاري عن قائد لفريق اقتصادي … مابين العيدين تغيرات في الشكل ام في المضمون ؟

23 أبريل 2023
الخصاونة “إستُهلك” والبحث جاري عن قائد لفريق اقتصادي … مابين العيدين تغيرات في الشكل ام في المضمون ؟

 

 

وطنا اليوم – مع حلول عيد الفطر وزيادة مستوى الحديث حول التغييرات المتوقعة خلال الفترة  القادمة وبالتحديد قد يشهد حزيران ما قبل عيد الاضحى تغييرات تطال الحكومة وبالتحديد اكثر التركيبة الاقتصادية وزادت معدلات التوقع التي تتحدث عن الحاجة الى لاعب اقتصادي متمكن في المرحلة اللاحقة لقيادة الفريق الاقتصادي الحكومي .

الخصاونة أستهلك العبارة الرئيسة في صالونات عمان السياسية والاقتصادية ، اما الشعبية منها عنوانها الرئيس الحالة المعيشية التي وصل اليها الشارع الاردني من وراء قرارات حكومية تصفها المجالس الشعبية الارتجالية والتخبط الواضح .

 

كما يجري الحديث عن سلسلة تفاهمات ومشاورات ذات طابع سياسي وإقليمي على المستوى العربي المجال أمام جولة من التغييرات زادت  صالونات عمان والأوساط السياسية  توقعها من تغيرات في المرحلة اللاحقة التي تترتب فيها الكثير من الملفات الداخلية.

والملفات المرتبطة بالمؤسسات خلال الاسابيع الستة او الثمانية المقبلة حيث تنتهي دورة البرلمان الحالي.

وحيث يحسم في ظل عودة نشطة للنميمة السياسية ملف التغيير او التعديل الوزاري وفقا للتوقعات.

 


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