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الملك يعزي هاتفيا بوفاة الملازم أول المثنى الشقيرات

22 أبريل 2023
الملك يعزي هاتفيا بوفاة الملازم أول المثنى الشقيرات

وطنا اليوم:قدم جلالة الملك عبدالله الثاني واجب العزاء والمواساة، في اتصال هاتفي، لوالد المرحوم الفقيد الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات، الذي قضى أثناء تأديته للوظيفة الرسمية.
وقال والد الفقيد، مساء السبت، إن جلالة الملك قدم تعازيه إلى آل الشقيرات بفقيدهم، مؤكدا جلالته إنه كان يتابع على مدار الساعة عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن الملازم المثنى.
ولفت الشقيرات إلى أن اتصال وحديث جلالة الملك رفع من معنوياته وعشيرة الشقيرات بالشوبك، مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب على جلالته الذي يتعامل مع جنوده كأبنائه.
وأعرب جلالته، في الاتصال الهاتفي، عن اعتزازه بالجهود والتضحيات التي يقدمها نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي لخدمة الوطن والمواطن.
وتوجه الشقيرات بالشكر إلى جلالة الملك وإلى كل فرد من أفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية، على ما بذلوه ومواصلتهم الليل بالنهار للعثور على جثمان الملازم أول المثنى.
كما شكر جميع الأردنيين على وقوفهم إلى جانب عشيرة الشقيرات في مصابهم


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