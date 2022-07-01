وزير الخارجية يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان

وطنا اليوم _ التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في بيروت.



وأكد الصفدي في اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في بيروت، دعم الأردن للبنان في جهوده لتجاوز التحديات التي يواجهها.