محال حلويات في الأردن ترفع الأسعار

وطنا اليوم _ قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات ” عمر العواد ” ان محال الحلويات التي تدفع ضريبة مبيعات رفعت أسعارها ، اما لك التي لا تخضع لضريبة المبيعات فما زالت بانتظار الوصول الى حل مع وزارة الصناعة.



وبين عواد في تصريحات ليوم الجمعة ، ان هذا الرفع امر طبيعي ومتوقع في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية بشكل كبير جدا.



وأشار الى ان هذه المحالات لديها التزامات من أجور ورواتب عمال ، بالإضافة الى تكاليف المواد المستخدمة في صناعة الحلويات ، وهذه المحلات تعمل لكي تربح.



وأوضح العواد ان محال الحلويات الشعبية لم ترفع الأسعار، في ظل انتظارها لقرارات وزارة الصناعة التي قالت انها سوف تدرس الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف، مشيرا الى انه لم يتم التوصل مع وزارة الصناعة الى أي حل حتى اللحظة.



وحول موسم عيد الاضحى ، قال انه من الصعب توقع حجم المبيعات ، مشيرا الى الحركة تنشط في آخر 48 ساعة قبل العيد.



وتوقع العواد ان لا تكون الحركة كبيرة ، لان القدرة الشرائية ضعفت لدى المواطنين ، متوقعا ان يقوم الأردنيون بتقليص حجم مشترياتهم من الحلويات في العيد.