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رئيس بلدية إربد الكبرى يتفقد مواقع بيع الاضاحي المعتمده لدى بلدية إربد الكبرى

منذ دقيقتين
رئيس بلدية إربد الكبرى يتفقد مواقع بيع الاضاحي المعتمده لدى بلدية إربد الكبرى

وطنا اليوم _ قام رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي صباح هذا اليوم الجمعة بعمل جولات على عدد من مواقع بيع الأضاحي المعتمده من بلدية اربد الكبرى حيث قام بالإستماع الي الملاحظات من قبل أصحاب المواقع وتم الإيعاز فوراً لتنفيذها وأكد ان لا بيع للأضاحي خارج النطاق المسموح وأن البلدية لن تسمح ولا بأي حال من الأحوال التعدي على حقوق المواطنين ولن تقبل أذيتهم ولن تكون هنالك مكاره صحية كما كانت تحدث منذ عشرات السنين نتيجة البيع العشوائي داخل الأماكن السكنية والشوارع العامة.


من جانبهم أكد عدد كبير من أصحاب تلك المواقع أنهم لطالما انتظروا تلك الخطوة التي تؤكد أن البيع المنظم هو من صالح الجميع وأنهم سعداء بإهتمام البلديه لما قدمته من اراضي ودعم كامل لإنجاح هذه العمليه التي من شأنها المحافظة على الوضع البيئي داخل مناطق البلدية.


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