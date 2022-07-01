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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي شهداء الواجب بحادثة العقبة

منذ دقيقة واحدة
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي شهداء الواجب بحادثة العقبة

وطنا اليوم:نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ذوي شهداء الواجب، ممن قضوا في حادثة تسرب الغاز في العقبة.
وأعرب العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت العزاء، عن تعازي ومواساة جلالة الملك لذوي المرحومين في مصابهم الكبير الذي أفجع كل الأردنيين.
وقال العيسوي إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، فإن الديوان الملكي الهاشمي على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة للتخفيف عن أسرهم وذويهم في ظل الظروف الصعبة التي ألمت بهم.

ففي محافظة الطفيلة، نقل العيسوي تعازي جلالة الملك إلى ذوي المرحوم علاء القرارعة، وفي محافظة العقبة إلى ذوي المرحومين عمرو الرياطي وضيف الله وراشد أبومعيتق وسفيان عوجان وإياد كتكت، وفي محافظة العاصمة إلى ذوي المرحوم بلال العريني وفي محافظة إربد إلى ذوي المرحوم يوسف الجداية

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