البيئة: تسرب الكلورين لم يؤثر على الثروة السمكية في العقبة

وطنا اليوم:أكد المستشار الاعلامي في وزارة البيئة، الدكتور أحمد عبيدات، أن جميع عمليات الرصد في العقبة أثبتت خلوّ الهواء والماء من متبقيات الكلور، مشيرا إلى أن الهواء نظيف 100% ولا يوجد أي تأثير على السكان.

وأضاف عبيدات أن الوزير ترأس فريقا مختصا وتوجّه إلى مدينة العقبة حال الاعلان عن التسرب، وتمّ رصد الهواء في العقبة، مبينا أن الهواء كان نقيا بعد (10) ساعات من وقوع التسرب، ومازالت عمليات الرصد مستمرة.

وفي رد على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من نفوق الأسماك بعد حادثة تسرب الغاز في العقبة.

قال عبيدات إن التسرب لم يؤثر على الثروة السمكية والبيئة البحرية، نظرا لكون التسرب كان في منطقة محدودة جدا.