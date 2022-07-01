الفيصلي يوضح موقفه من عقوبات اللجنة التأديبية

وطنا اليوم _ أكدت الهيئة الإدارية المؤقتة للفيصلي الأردني، بأنها ستتخذ الإجراءات الرسمية للتعامل مع العقوبة، التي فرضت من اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد كرة القدم.

وأوضح الفيصلي في بيان، عبر مركزه الإعلامي، أنه سيتم التعامل مع عقوبة الغرامات المالية، ونقل المباراة البيتية المقبلة للفريق.

وكشف الفيصلي أن اللجنة المؤقتة تعكف حاليا على إعداد بيان الاستئناف، حسبما تنص عليه التعليمات.

وأضاف الفيصلي في بيانه “تؤكد الهيئة الإدارية على تسخير كل الجهود لفسخ العقوبة وفق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات الاتحاد”.

وختم البيان “تدعو الهيئة المؤقتة، جماهير النادي الوفية إلى التعامل بحذر وحرص خلال المباريات المقبلة للفريق، لتلافي عقوبة الحرمان الجماهيري من المباريات البيتية، وهذا ما يخلف خسائر معنوية ومادية للنادي”.