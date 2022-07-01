الرياطي: ساحاسب الخصاونة لكونه “ساكت” على رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

وطنا اليوم – قالت النائب عن محافظة العقبة تمام الرياطي، أنها ستحاسب رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة على ما جرى ويجري في العقبة.

وأضافت في بث عبر حسابها في الفيسبوك، أن هذه المحاسبة للخصاونة، ستكون كونه المرافق دائما لولي العهد في زياراته للعقبة، وأنه من يقوم بتقديم المعلومات لسمو الأمير أن “الأمور بالعقبة تمام”.

وتابعت تمام: السبب محاسبتة كونه “ساكت” على رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في اشارة منها إلى المهندس نايف البخيت، ومخالفته فيما يخص ملف البيئة والسلامة العامة في العقبة.

ولفتت الرياطي إلى أنه يجب محاسبة أيضا مفوض البيئة في سلطة إقليم العقبة، مشيرة إلى أن تعيينات هؤلاء المفوضين كلها تنفيعات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حينما زار العقبة يوم الفاجعة، بالهيلكوبتر وربطة عنق، و”عندما طلبت الحديث معه لأحاسبه.. لوح بيده لي قائلاً “بعدين بعدين” وكأنني أريد أن ألتقط معه صورة سيلفي!