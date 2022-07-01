الرواشدة يكشف عن الفئة الأكثر تورطا في قضايا المخدرات في الأردن

وطنا اليوم:أكد الرائد نبيل الرواشدة من إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، أن مشكلة المخدرات في الأردن مسيطر عليها.

وقال الرواشدة ، إنهم يعملون على مدار 24 ساعة في مكافحة آفة المخدرات وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية.

وأشار الرواشدة إلى أن آفة المخدرات ظاهرة عالمية عابرة للقارات وبازدياد، بالإضافة إلى الجريمة ولها مسببات عدة.

وبين أن هناك أثر جسدي ومظاهر سلوكية يظهر على متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن الأثر الجسدي يظهر متأخرا في حال تعاطي المواد المخدرة، فيما يمكن ملاحظة المظهر السلوكي على متعاطي المخدرات من تغير مفاجئ في سلوكياته ومظهره الخارجي.

وأضاف الرواشدة أن حالة الانطوائية والعزلة أولى العلامات التي تظهر على متعاطي المواد المخدرة، وتتفاقم مستقبلا إلى قضائه جل وقته مع أصدقائه والغياب المتكرر عن البيت.

فئة الشباب الأكثر عرض لتعاطي المخدرات

لفت إلى أن الفئة العمرية من 17 إلى 25 عاما هي الفئة الأكثر تورطا في قضايا المخدرات في الأردن، وأن الذكور المضبوطين بهذه القضايا أكثر بكير من الإناث.

علاج المخدرات

وأوضح الرواشدة أنه بحسب نص قانون المخدرات الأردني، إذا تقدم المدمن بطلب العلاج من تلقاء نفسه أو عن طريق ذويه، فإنه يعفى من العقوبة ولا يحال إلى المدعي العام والمحكمة، بالإضافة إلى أنه لا يخضع للتحقيق.

وحث الرائد نبيل الرواشدة من إدارة مكافحة المخدرات كل شاب أو شخص متورط في آفة المخدرات التوجه للمركز علاج الإدمان التي توفر خدمة علاج إدمان المخدرات