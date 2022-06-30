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أبو عمارة: خسارتنا من الفيصلي جاءت في وقت مناسب

منذ 3 ثواني
أبو عمارة: خسارتنا من الفيصلي جاءت في وقت مناسب

وطنا اليوم  _ أكد منذر أبو عمارة نجم الوحدات أن استعادة فريقه لنغمة الفوز وتحسين الصورة، جاء بعد الخسارة أمام الفيصلي في قمة دوري المحترفين الأردني.

واستعاد الوحدات نغمة الفوز اليوم الخميس بفوزه على الصريح (2-0)، وذلك بعد الخسارة أمام الفيصلي (0-1) حيث ظهر الفريق بأداء مترهل.

وقال أبو عمارة في تصريحات تلفزيونية: “خسارة الفيصلي كانت بمثابة “القرصة” للفريق، وجاءت بالوقت المناسب”.

 

وتابع أبو عمارة: “الدوري لا يزال طويلا، والفوز والخسارة والتعادل أمور محتملة بكرة القدم، لكن علينا أن نبحث عن التعويض، ونواصل الانتصارات”.

 

وختم أبو عمارة حديثه: “قدمنا مباراة جيدة المستوى، وفريق الصريح رغم الخسارة إلا أنه قدم كذلك مباراة كبيرة ويمتلك لاعبين مميزين رغم أنهم في بداية المشوار”.

وتقدم الوحدات بفوزه على الصريح للمركز الثالث في بطولة الدوري برصيد “14” نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين أمام مغير السرحان وشباب العقبة.

 

 


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