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اختتام بازار الخير في مؤسسة نهر الأردن

منذ دقيقة واحدة
اختتام بازار الخير في مؤسسة نهر الأردن

وطنا اليوم _ اختتمت في مؤسسة نهر الأردن، اليوم الخميس، فعاليات “بازار الخير” الذي نظمته المؤسسة ضمن مشروع “تحسين سُبل العيش للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة” بالشراكة مع جمعيات محلية ومراكز التدريب المهني ووزارتي العمل والتخطيط.
ووفق بيان للمؤسسة، اشتمل البازار على عدد من المشاريع الريادية، وعرض منتجات غذائية وتجميلية وحرف يدوية، أعدها مستفيدون تم تمكينهم من خلال منح مالية وسلسلة من التدريبات الفنية التي اكسبتهم مهارات ريادية أهلتهم لإنشاء مشاريع مدرة للدخل.
وحسب البيان ان البازار يأتي ضمن مشاريع برامج نهر الأردن الرامية الى تمكين المجتمعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، و تعزيز مهارات الريادة ودخول سوق العمل.
ويساهم مشروع تحسين سُبل العيش للاجئين السوريين الممول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان والأردن والعراق في تمكين الآلاف من الأردنيين واللاجئين السوريين في عمان وإربد والمفرق والكرك والعقبة عبر تأمين سبل عيش مستدامة من خلال تأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة ومهارات دخول سوق العمل ومهارات الحياة الأساسية إضافة إلى توفير فرص عمل عبر فعاليات خاصة بالتشبيك الوظيفي.


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