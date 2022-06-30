الأردن بطلاً لبطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاماً

وطنا اليوم:ظفر منتخبنا الوطني ببطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاماً بعد فوزه مساء الخميس على نظيره اللبناني في المباراة التي أقيمت على ملعب شركة تطوير العقبة.

وتمكن من منتخبنا من الفوز على المنتخب اللبناني عن طريق لاعبه صالح فريج مع بداية الشوط الثاني.

وضمت تشكيلة الأردن التي أعلنها المدرب عبدالله القططي: الحارس محمد الطرايرة وإبراهيم صبرا وضياء أبو الرحمة وعبدالله هواش وأحمد خليل وايهم الشمامرة وعدنان الخطيب وعبد الرحمن الخضر وأمين أبو خليفة وعزالدين أبو عقولة وصالح فريج.

وضمت تشكيلة لبنان التي أعلنها المدرب محمد إبراهيم: الحارس كريستيان عوكر ورواد مشنتف وشفيق يمين وسليم مسلم وعيسى شعيتو وداني زهرالدين ومحمد ياسين وبدر قوام وجاد عجمي ويحيى حمدان وسمير قصاص