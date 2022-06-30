فعاليات ترويجية لكأس العالم في بوليفارد العبدلي

وطنا اليوم:بدأت في بوليفارد العبدلي، الخميس، فعاليات ترويجية لكأس العالم 2022 التي ستقام، بتنظيم من السفارة القطرية لدى الأردن.

وتهدف الفعالية إلى تقديم دولة قطر كوجهة رياضية وثقافية، ولحثّ الجماهير على زيارة قطر، والاستمتاع بأجواء المونديال الرائعة خلال كأس العالم للعام الحالي.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، على مسابقات وعروض لمجسمات الملاعب في الدوحة، ونسخة عن الكرة الرسمية لكأس العالم، وغيرها من النشاطات الممتعة، ضمن أجواء حماسية مميزة، وذلك مع بداية العد التنازلي لمنافسات كأس العالم فيفا قطر 2022