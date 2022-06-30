عقوبات على القطبين ونقل مباراة الفيصلي القادمة خارج ملعبه

وطنا اليوم _أصدرت اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد الكرة، عدة قرارات اليوم على خلفية مباراة قمة دوري المحترفين السبت الماضي، والتي جمعت الوحدات والفيصلي لحساب الجولة الثامنة من البطولة على ستاد عمان الدولي، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وقررت اللجنة التأديبية نقل أول مباراة بيتية للنادي الفيصلي لتقام خارج محافظته، وخارج المحافظة التي يوجد بها ملعبه، إضافة إلى تغريم النادي 3000 دينار بسبب الأحداث التي جرت خلال لقاء القطبين الأسبوع الماضي من قبل الجماهير، بالإضافة إلى قيمة الأضرار المادية المترتبة على ذلك.

ولحساب المباراة نفسها، فقد أقرت التأديبية تغريم نادي الوحدات مبلغ 2750 دينار، بالإضافة إلى قيمة الأضرار المادية المترتبة على ذلك.

وعلى صعيد متصل، فقد تم إيقاف نائب رئيس نادي الحسين غيث المعاني مباراة رسمية واحدة، وتغريمه مبلغ 500 دينار، وذلك لما صدر منه أثناء مباراة فريقه الماضية أمام الجزيرة، مثلما تم تغريم النادي مبلغ 500 دينار.

وأصدرت التأديبية قرارا يقضي بإيقاف لاعب نادي السلط إيهاب الخوالدة مبارتين رسميتين وتغريمه مبلغ 1000 دينار، إضافة إلى تغريم النادي المبلغ ذاته، وذلك عن مباراة الفريق أمام الوحدات خلال الشهر الحالي، والتي كانت مؤجلة عن الجولة من دوري المحترفين.