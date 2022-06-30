الاتحاد الأردني يفرض عقوبات على الفيصلي والوحدات

وطنا اليوم _ أصدرت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس ، جملة من العقوبات وغرامات مالية متفاوتة بحق أندية الفيصلي والوحدات، بناء على تقارير مراقبي المباريات.



وكان من أبرز الوقائع التي تضمنها التقرير: – قيام جمهور نادي الفيصلي برمي كاسات مياه وشتم الفريق المنافس بالفاظ نابية علما بانها المرة الرابعة.



– قيام جمهور نادي الفيصلي بإدخال شماريخ واشعالها ورميها على ارض الملعب.



– قيام جمهور نادي الفيصلي بخلع وتكسير عدد من المقاعد.



– قيام جمهور نادي الوحدات برمي كاسات مياه وشتم الفريق المنافس بالفاظ نابية علما بانها المرة الثانية.



– بعد نهاية المباراة تبين وجود كسر في الباب الخارجي لغرفة غيار لاعبي الوحدات.



قيام جمهور نادي الوحدات بخلع وتكسير عدد من المقاعد.



وأضاف التقرير بأنه ثبت للجنة من خلال تقرير مراقب المباراة قيام جمهور نادي الفيصلي برمي كاسات مياه وشتم الفريق المنافس بالفاظ نابية للمرة الرابعة ، بالإضافة إلى قيام جمهور نادي الفيصلي بإدخال شماريخ واشعالها ورميها على ارض الملعب، و قيام جمهور نادي الفيصلي بخلع وتكسير عدد من المقاعد ، و قيام جمهور نادي الفيصلي بخلع وتكسير عدد من المقاعد، كما قام جمهور نادي الوحدات برمي كاسات مياه وشتم الفريق المنافس بالفاظ نابية علما بانها المرة الثانية



و بعد نهاية المباراة تبين وجود كسر في الباب الخارجي لغرفة غيار لاعبي الوحدات. قيام جمهور نادي الوحدات بخلع وتكسير عدد من المقاعد.



وقررت اللجنة نقل اول مباراة رسمية بيتية لنادي الفيصلي لتقام خارج محافظته وخارج المحافظة التي يوجد فيها ملعبه البيتي عملا باحكام المادة (88/4) من اللائحة التاديبية.



كما قررت تغريم نادي الفيصلي مبلغ (2000) دينار عملا بأحكام المواد (91/1) من اللائحة التاديبية.



وقررت تغريم نادي الفيصلي مبلغ (1000) دينار بالاضافة إلى قيمة الأضرار وفقا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الجهة المسؤولة عن الملعب المعني أومن الاتحاد والتي تخضع لتقدير اللجنة عملا باحكام المادة (90) من اللائحة التاديبية



كما قررت تغريم نادي الوحدات مبلغ (750) دينار عملا باحكام المادة (88/2) من اللائحة التاديبية.



بالإضافة إلى تغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار بالإضافة الى قيمة الاضرار المادية المترتبة على ذلك عملا باحكام المادة (45) من اللائحة التاديبية .