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صناعة عمان والملكية الأردنية : تعاون مشترك ادعم الصناعة الوطنية والناقل الوطني

منذ ثانيتين
صناعة عمان والملكية الأردنية : تعاون مشترك ادعم الصناعة الوطنية والناقل الوطني

وطنا اليوم:وقعت غرفة صناعة عمان اليوم الأحد، اتفاقية خصومات مع شركة الملكية الأردنية، تتضمن منح خصومات وامتيازات لأعضاء مجلس ادارة الغرفة والموظفين وضيوف الغرفة بالاضافة الى الهيئة العامة للغرفة، حيث وقعها عن الغرفة مديرها العام الدكتور نائل الحسامي وعن الملكية الأردنية رئيس القطاع التجاري كريم مخلوف، بحضور مدير منطقة الأردن في الملكية يسار المجالي ومدير مبيعات الأردن عماد البخيت الشياب ومدير برنامج فلاي هاي للشركات علاء المعايطة.

رئيس القطاع التجاري في الملكية كريم مخلوف اوضح
أن المؤسسة تحرص على توسيع خطوطها بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين الأردنيين، بحيث يتم فتح مكاتب للملكية في بعض الدول التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين على السفر اليها، كما انها تتعاون مع وزارة السياحة للعمل على ان تكون هي الناقل الرسمي للأفواج السياحية التي تزور المملكة، مشيرا الى حرص الملكية على اعطاء المنتجات الأردنية الأولوية في كافة المنتجات والخدمات التي تقدمها الملكية على خطوطها، مؤكدا استعداد الملكية للتعاون مع غرفة صناعة عمان في كافة الأنشطة التي تصب في دعم وتعزيز حملة “صنع في الأردن”، موضحا أن الملكية الاردنية هي ايضا منتج أردني.

من جهته مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اشار الى ان توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ضمن سياسة مجلس ادارة الغرفة في تنويع الخدمات المقدمة للشركات الصناعية، وكذلك تأكيدا على حرص الغرفة على إستخدام الملكية الأردنية كناقل رسمي في جميع المشاركات الخارجية لأعضائها، مشيرا الى استعداد الغرفة للتعاون مع الملكية الأردنية في مختلف المجالات التي من الممكن ان تعود بالفائدة على الطرفين.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن منح خصم على كافة اسعار تذاكر السفر على الدرجة الاولى والدرجة السياحية القابلة للخصم والتي تصدر من المملكة الأردنية الهاشمية على كافة خطوط الملكية الأردنية فقط، وكذلك تقديم خصم نسبته 15% على كافة اسعار تذاكر السفر على الدرجة الاولى والدرجة السياحية على خطوط الملكية الأردنية فقط، واعفاء التذاكر الصادرة بموجب هذه الاتفاقية من بدل الخدمة ومن دفع غرامة تغيير الحدز ولمرة واحدة فقط.

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