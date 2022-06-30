التربية: بدء تصحيح التوجيهي ثالث أيام الامتحانات

وطنا اليوم:كشفت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، عن البدء بتصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة ثالث أيام الامتحانات.

وأضافت قبيلات عبر أثير الأمن، أنه تم إضافة 10 دقائق على الوقت المقرر لكل مبحث في امتحانات الثانوية العامة.

وبينت أنه لا تصحيح للامتحانات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبدأت اليوم الخميس أولى جلسات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2022/ الامتحان العام، بمشاركة 204138 طالبا وطالبة، منهم 124415 من الطلبة النظاميين، و79768 من طلبة الدراسة الخاصة.

ويتقدم للامتحان في جلسته الأولى اليوم في مبحث التربية الإسلامية 150880 مشتركا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة