الزراعة: نعمل على إنشاء 10 آلاف بئر لتجميع المياه

وطنا اليوم:بحث وزير الزراعة، خالد الحنيفات الأربعاء، في مبنى الوزارة مع ممثل منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) في عمّان نبيل عساف، المشاريع المشتركة التي تخدم جهود التوسع ضمن برنامج الحصاد المائي، وذلك ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنّها تعمل ضمن الخطة على 10 آلاف بئر لتجميع المياة و60 حفيرة وسدا ترابيا، ما سينعكس على المخزون المائي داخل المدن وعلى مربي الاغنام في البادية والمحافظات.

وأكد الحنيفات، تعاون منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) مع الوزارة، ضمن رؤية تنظيم وتطوير القطاع الزراعي.