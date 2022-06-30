الضمان: الخميس أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن اليوم الخميس الثلاثين من حزيران الجاري هو أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر الذي يتيح لأصحاب العمل شمول منشآتهم والعاملين لديهم بأثر فوري من تاريخ المبادرة، وقد بلغ عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي مليوناً و450 ألف مؤمنٍ عليه.

وبينت المؤسسة بأنه سيتم إطلاق حملة تفتيشية مطلع تموز المقبل على كافة المنشآت للتأكد من سلامة وصحة تطبيق القانون، موضحةً بأنه سيتم شمول المنشآت المخالفة والعاملين لديها بأثر رجعي من تاريخ مباشرة العمل.