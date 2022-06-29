مكافات وحفل عشاء وتسوية مالية للفيصلي

وطنا اليوم _ توصل النادي الفيصلي لتسوية مع اللاعب السابق في الفريق محمد ابو زريق، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، كما توصل إلى تسوية، مع المدربين السابقين في الفريق زياد ابو شنب وهشام ابو فروة.

وجاءت هذه الخطوة، في اطار جهود اللجنة المؤقتة للنادي، لتصويب أوضاع النادي الذي يعاني من حمل مالي ثقيل، نتيجة الديون السابقة والمتراكمة.

إلى ذلك يفكر الفيصلي بالتعاقد مع المدافع محمد ابو زريق مجددا، بانتظار تنسيبات المدير الفني جمال ابو عابد، الذي يملك كافة الصلاحيات في استقطاب واستبعاد اللاعبين.

وفي ذات السياق، اقيم يوم أمس حفل عشاء للاعبين الفريق الاول ،بدعوة من اللجنة المؤقتة، قبل أن يرحل الفريق غدا الخميس إلى مدينة العقبة، للقاء فريق شباب العقبة السبت المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.

لاعبو الفيصلي تسلموا في الأيام الأخيرة، مبلغ 10 آلاف دينار، وهي مكافآت الفوز على فريق الوحدات، كما تسلموا راتب شهر كامل، وسبقها صرف 8 آلاف دينار، مكافأة الفوز على السلط والجزيرة بالدوري.