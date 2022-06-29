اقتراحات فيصلاوية بتأجيل الانتخابات والتجديد للمؤقتة – تفاصيل

وطنا اليوم _ اقترح عدد من جماهير النادي الفيصلي، تأجيل انتخابات مجلس إدارة النادي إلى ما بعد انتهاء بطولة دوري المحترفين، وتجديد الثقة بالهيئة الادارية المؤقتة برئاسة جهاد قطيشات، بهدف توفير الاستقرار الإداري ومنح المؤقتة المزيد من الوقت للعمل ضمن الخطط التي وضعتها مؤخراًـ خاصة في ظل نجاحها بتوفير جزء كبير من الايرادات لخزينة النادي وحل جزء من الأزمة المالية.

وجاء هذا الاقتراح، خشية تأثير الانتخابات على مسيرة الفريق بالدوري، وبالتالي المناداة بتأجيل الانتخابات لحوالي شهر، لحين الانتهاء من مسابقة بطولة دوري المحترفين التي يعتبر الزعيم من أبرز المنافسين على حصد اللقب.