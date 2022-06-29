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خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات التوجيهي

منذ 43 ثانية
خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم:باشرت مديرية الأمن العام بتنفيذ خطتها الأمنية المتزامنة مع بدء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية لعام 2022 ، والتي اشتملت على الجانبين المروري والأمني ، وذلك حرصاً منها على المساهمة وتوفير البيئة والحماية الأمنية المناسبة داخل قاعات الامتحان وفي محيطها؛ لتمكين الطلبة من تقديم امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون وجود أية مشاكل أو معيقات.
وأكَّدت المديرية بأن الخطة ستُنفذ من خلال مديريات الشرطة والوحدات الشرطية المعنية ، لتوفير مظلة أمنية خلال مراحل وأيام العملية الامتحانية؛للحيلولة دون وقوع ما يعكر صفو العملية الامتحانية.
وبيَّنت انه تم تخصيص عدد كافٍ من رجال الأمن لتأمين الحماية اللازمة لنقل الأسئلة والحفاظ عليها قبل وبعد انتهاء الامتحانات.
وفي الجانب المروري ستقوم الإدارات المرورية ودوريات النجدة بزيادة الانتشار الأمني بالتعاون والتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة لضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمعطلة لسير الحياة الطبيعية والمسببة للازدحامات المرورية .
كما ستقوم المديرية من خلال الدفاع المدني بتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة داخل قاعات الامتحان عند الحاجة من خلال المسعفين الموجودين في المراكز والمدارس كافة.
وتؤكد مديرية الأمن العام حرصها على تقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والكوادر التعليمية وبما يضمن التعامل الفوري مع أية شكاوى تواجههم، للحفاظ على الأجواء الملائمة للجميع قبل وأثناء الامتحانات،متمنيةً لهم النجاح


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