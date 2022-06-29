الخصاونه يلتقي سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى المملكه

وطنا اليوم_استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأربعاء سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى المملكة، الذين قدموا التعازي بضحايا حادثة العقبة معربين عن تعازيهم الحارة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والحكومة والشعب الاردني بهذا المصاب متمنين الشفاء العاجل للمصابين.



وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي عن تقديره للمواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها قادة وحكومات وشعوب دول الخليج العربي الشقيقة لافتاً إلى أن هذه المواقف تعكس العلاقات الراسخة بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وإخوانه قادة الدول الخليجية.

#العقبة