القيسي يطلع على واقع الخدمات في منطقتي ماركا والنصر

وطنا اليوم – إطلع نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ، اليوم الثلاثاء ، على واقع الخدمات في منطقتي ماركا والنصر ، ضمن برنامج لتفقد خدمات العمل البلدي في كافة مناطق امانة عمان .

وقدم اعضاء مجلس الامانة لمنطقتي ماركا عيسى أبو جاموس ومريم الخدام وللنصر عبدالله العليوي شرحاً عن احتياجات المنطقة من العمل البلدي وتشمل خدمات البنية التحتية والتنظيمية .

وأشاد القيسي بحضور مديرة منطقة ماركا المهندسة بلقيس العدوان ومدير منطقة النصر معتصم عبيدات ورؤساء الأقسام بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة منظومة العمل الالكترونية التي ساهمت بتبسيط الاجراءات وتعتبر البنية التحتية للوصول الى مدينة ذكية .