منع تعيين الصيادلة غير الأردنيين

وطنا اليوم:أكد مجلس نقابة الصيادلة على كافة الشركات ومستودعات ومصانع الادوية واصحاب الصيدليات والجامعات الرسمية وشركات التامين الصحي عدم تعيين صيادلة غير أردنيين للعمل وممارسة مهنة الصيدلة وذلك استناداً الى احكام القانون فإن.

وقالت النقابة إن مثل هذه القرارات تؤثر على فرص العمل المتاحة للصيادلة الاردنيين ورفع نسب البطالة بينهم وتحت طائلة المسؤولية القانونية حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة لنص القانون