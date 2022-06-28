” التعايش الديني ” يعبر عن حزنة لوفاة ثلاثة عشر شخصا في العقبة

وطنا اليوم – عبر مركز التعايش الديني عن بالغ الحزن والالم لوفاة ثلاثة عشر شخصاً واصابة اكثر من ٢٥٠ اخرين نتيجة سقوط صهريج لغاز الكلورين السام في ميناء العقبة.

وجاء في بيان وقعه الأب نبيل حداد رئيس المركز : نشاطر وطننا الحزن في هذا المصاب المفجع الذي مسّنا جميعا، ونتقدم بأحر التعازي الى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وولي عهده الامين وإلى أهلنا في العقبة وإلى شعبنا الطيب بوفاة عدد من أبنائنا والعاملين معهم.

ونرفع الدعاء الى المولى عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته.

كما نتقدم الى ذويهم باصدق المواساة والتعزية وندعوه تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان. ونسأله في عليائه أن يشمل المصابين و الجرحى بعين رعايته وينعم عليهم بالشفاء العاجل.

وأضاف: كما لن ننسى ان نرسل تحية إعتزاز وإكبار إلى نشامى القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة وابناء الجيش الابيض البواسل لما أظهروه في هذا الموقف كما في كل المواقف، من استجابة سريعة في التعامل مع الأزمة وما رأيناه من احترافية معهودة ومشهود لها، وما قدموه من تضحيات، داعين لهم بالتوفيق والفلاح في خدمة هذا الوطن الأغلى وحماية أبنائه في ظل الراية الهاشمية العزيزة.