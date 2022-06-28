تخبطات بالحسين والروماني يغادر و الحديد وابو زمع يرفضان

وطنا اليوم _ محمد عربيات

تشهد اروقة نادي الحسين اربد العديد من التخبطات إلادارية خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بملف المدير الفني.

الحكاية بدأت عندما قررت اللجنة المؤقتة اقالة المدير الفني أمجد ابو طعيمة من تدريب الفريق ،ثم استعانت اللجنة المؤقتة بمدرب روماني خلال اليومين الماضيين ومساعده التونسي أنيس البوسعيدي.

و وفق المعلومات التي حصل عليها “وطنا اليوم”، فإن المدرب الروماني غادر اليوم دون علم إدارة النادي حيث تفاجئ لاعبوا الفريق أثناء حضورهم للتدريبات بعدم حضور المدرب، حيث أشرف مساعده أنيس البوسعيدي على التدريبات.

وشكل ملف المدرب حالة من الفوضى في النادي، أدت إلى استقالة مدير نشاط النادي ليث ابو عبيد خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر، أن إدارة الحسين فاتحت خلال الأيام الماضية المدرب عبدالله ابو زمع لقيادة الفريق ومن ثم محمود الحديد من أجل قيادة الدفة الفنية للفريق، قبل أن يرفضان العرض المقدم من الحسين .