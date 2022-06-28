مياهنا تدعو المغتربين القادمين للاردن لترشيد استهلاك المياه

وطنا اليوم:طلبت شركة مياهنا الأردنيين من المغتربين القادمين الى الاردن خلال العطلة الصيفية ضرورة ترشيد المياه خلال فترة اقامتهم .

وقالت الشركة في منشور عبر وسائل التواصل : ” المي على القد ..أهلنا المغتربين الكرام لا يخفى عليكم أن الأردن يمر بوضع مائي حرج هذا الصيف ؛ ترجو شركة مياهنا منكم استخدام المياه بكفاءة عالية وضرورة ترشيد الاستهلاك. ”

و استذكر الاردنيون القرار الخاطئ بتفريغ السدود الذي أثر سلبا على سعتها التخزينية متسائلين عن سبب التفريغ الغير مبرر بحسب قولهم .

ويعيش الاردن وضعا مائيا حرجا جدا بسبب ندرة الهطول واستضافة اللاجئين وضعف الموارد الارضية .

وسيصل الاردن قرابة الـ 50 مليون متر مكعب من المياه من اسرائيل خلال عام 2022 بحسب اتفاقية وقعها الجانبان في العام الماضي .