وطنا اليوم:يتقدم المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس جمعية الفنادق الاردنية , بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون ” الثامن والعشرون ” داعيا الله أن يمد في عمره وأن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية ومزيدا من التقدم والازدهار وأن يحفظه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
رئيس جمعية الفنادق “الهندي” يهنىء ولي العهد بعيد ميلاده
منذ 15 ثانية
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