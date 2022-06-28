الطراونة : الرحمة والمغفرة لشهداء حادثة العقبة

وطنا اليوم:عبر رئيس مجلس النواب الاسبق المهندس عاطف الطراونة عن خالص تعازيه وصادق المواساة بضحايا حادثة سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة في ميناء العقبة.

وقال الطراونة في تغريدة له عبر تويتر: الرحمة والمغفرة لشهداء حادثة العقبة، وخالص مشاعر العزاء والمواساة لذويهم، سائلا العلي القدير أن يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان

وأسأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجزي بواسل جيشنا وأجهزتنا الأمنية وكوادرنا الطبية والتمريضية خير الجزاء على ما بذلوه من تضحيات