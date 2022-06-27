وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

وطنا اليوم:نفى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، حقن طالبة بإبرة مخدرة داخل الصف المدرسي من قبل زميلتها في الصف، وقال عويس لإذاعة حياة اف ام، إنه تم التواصل مع الفتاة وحالتها جيدة.

كما علق الوزير على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر رقص طفلتين في إحدى الروضات التعليمية بمدينة العقبة.

وقال إنه تم تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من حيثيات رقص الطالبتين على موسيقى غناء شرقية، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم ترفض أي نشاط لا ينسجم مع رؤية ورسالة الوزارة وقيمها.