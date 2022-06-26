الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وشمال أمريكا

وطنا اليوم:قالت شركة الخطوط الجوية الملكية، إن هنالك تأخيراً طرأ خلال هذه الأيام على بعض رحلاتها القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية في ضوء ما تشهدهُ المطارات العالمية في الفترة الحالية من ازدحام كبير في حركة المسافرين.

ووفق بيان للملكية، تعاني المطارات وشركات المناولة الأرضية ومناولة الأمتعة في هذه الوجهات من نقص الموظفين بالتزامن مع الطلب المتزايد على الرحلات الجوية بعد عامين من الجائحة، الأمر الذي يؤدي الى تأخير الرحلات القادمة من هذه الوجهات وتخلف الأمتعة في بعض الأحيان.

ونوهت الشركة أنها في صدد تشغيل رحلات إضافية تلبيةً للطلب المتزايد على السفر بالتزامن مع موسم العطلات الصيفية والحركة السياحية النشطة وعيد الأضحى المبارك وموسم الحج.