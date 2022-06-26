القريني:الفيصلي أفضل والوحدات غائب .. !!!

وطنا اليوم – قال الاعلامي الرياضي في قناة بي أن سبورت عثمان القريني في تعليق له على مبارة الفيصلي والوحدات التي انتهت مساء امس بفىز الفيصلي بنتيجة هدف مقابل لاشيء :

وجدنا أن الفيصلي كان الأفضل والأخطر والأكثر حيوية فأستحق الفوز بهدف جميل وملعوب يعتبر من أجمل الأهداف مع إهدار فرص عديدة .. فيما الوحدات كان شبه غائب لا روح ولا حماس ولا حتى تنظيم .. فالفريق ظهر بصورة متواضعة وبحاجة إلى عمل كبير وبحاجة إلى مهاجمين مميزين ويسجلون من لا فرصة .. !! .

مبروك للفيصلي وهاردلك للوحدات الذي سيبقى كبيرا مهما حدث وصار وكلنا ثقة بأنه سيعود بقوة وسيكون كما هي عادته منافسا شرسا .. ولاعبيه كبار .. فقط إعادة ترتيب .. !! .