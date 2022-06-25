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17:00
شاهد كيف شرح القطامين مسألة في النحو العربي لسيبويه
16:22
أورنج الأردن تعلن الفائزين بحملتها التشجيعية للاشتراك بحلول الإنترنت المنزلي
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الأشغال المؤقتة 12 عاما بحق شاب نقل مخدرات من سوريا إلى الأردن
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ماهي الحقيقة البيضاء عند “طاهر المصري”
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مالك شركات عقارية لسرايا: القيمة التقديرية لدفع الرسوم عند شراء الأراضي والشقق ستدمر قطاع الاسكانات
16:11
بدء صرف سلف وقروض المتقاعدين اعتباراً من يوم الاحد
16:07
الكوفحي يقر نظام جديد للمكافآت في بلدية اربد
16:06
صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت بها الأردنيين أمام المدعي العام غدا
16:00
اعلام سوري: الأردن يحرق الطرف المقابل لوادي اليرموك
15:53
القطامين: “دايرين من غرفة لغرفة نتحدث بالمواضيع نفسها”
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شاهد كيف شرح القطامين مسألة في النحو العربي لسيبويه
منذ 52 ثانية
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24 ساعة
16:22
أورنج الأردن تعلن الفائزين بحملتها التشجيعية للاشتراك بحلول الإنترنت المنزلي
16:21
الأشغال المؤقتة 12 عاما بحق شاب نقل مخدرات من سوريا إلى الأردن
16:16
ماهي الحقيقة البيضاء عند “طاهر المصري”
16:14
مالك شركات عقارية لسرايا: القيمة التقديرية لدفع الرسوم عند شراء الأراضي والشقق ستدمر قطاع الاسكانات
16:11
بدء صرف سلف وقروض المتقاعدين اعتباراً من يوم الاحد
16:07
الكوفحي يقر نظام جديد للمكافآت في بلدية اربد
16:06
صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت بها الأردنيين أمام المدعي العام غدا
16:00
اعلام سوري: الأردن يحرق الطرف المقابل لوادي اليرموك
15:53
القطامين: “دايرين من غرفة لغرفة نتحدث بالمواضيع نفسها”
15:28
ايران: 7 دول شاركت في اغتيال سليماني
15:09
الزراعة تؤكد مأمونية الأضاحي المتوفرة في الأردن
15:05
وزارة الصحة تؤكد اتخاذها اجراءات قانونية بحق المعتدين على أطبائها
14:38
الخرابشة يوضح مراحل استكشاف النحاس في ضانا
14:36
حادث تصادم بين (3) مركبات على طريق كفر أسد – اربد
14:19
الحكم بالاشغال المؤقتة 12 عاما لشاب نقل مخدرات من سوريا إلى الأردن
14:17
خبير الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات 140 فلس حتى نهاية شهر آب
14:13
اعتداء عنيف على طبيب في “مستشفى حمزة”.
14:01
دعوات لترشيد الاستهلاك وتوفير دعم اقتصادي للمواطنين
13:58
بعد إنسحاب السواعير و من قبله زيادين ، اراده امام اما الانهيار او الانتقال الى مساحة “الميثاق”
13:45
تلوث للمياه في منطقة البارحة بمحافظة إربد
13:25
تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة والأردن من الدول الأكثر تأثراً
13:17
الأحلام الكبيره تصنع أوطانا عظيمه !
12:49
إخماد حريق اندلع في مستودع “تبن” في إربد
11:54
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11:35
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