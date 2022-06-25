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صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت الأردنيين أمام المدعي العام

منذ 4 دقائق
صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت الأردنيين أمام المدعي العام

 

وطنا اليوم – تمثل السيدة صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت بها الأردنيين أمام المدعي العام غدا الأحد بعد شكاوى قدمت ضدها.

وكانت السيدة أجرت مداخلة إذاعية مسجلة صادمة لإذ قامت خلالها بتوجيه اللوم والشتائم للأردنيين دفاعا منها عن وزير المياه عقب تصريحه: “أن لا أحد سيموت من العطش في الأردن”.

وقالت في مداخلتها: “شعب ما بستحي عحالو، شعب قليل حيا، تدعو عالوزراء ووزير المياه.. حسبي الله عليكم كلكم، لو الواحد فيكم يستلم منصب أو وزير بيعرف انه المسؤولية كثير كبيرة، الله يعينهم على المسؤولية، شعب يستاهل الكندرة ويندعس عراسه، الشعب يستاهل يدفع حق نقطة المي”.


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